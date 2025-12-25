DOLAR
42,83 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,06 -0,02%
BITCOIN
3.758.463,02 -0,23%

EBYÜ'de Dijital Bilgi ve Yapay Zekâ: Küre Konferansı

EBYÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küre Konferansı, Doğan Eşkinat sunumuyla dijital dönüşüm, dezenformasyonla mücadele ve yapay zekâ destekli Küre Ansiklopedisi'ni ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 06:33
EBYÜ'de Dijital Bilgi ve Yapay Zekâ: Küre Konferansı

EBYÜ'de Dijital Bilgi ve Yapay Zekâ: Küre Konferansı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde; EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Küre Dijital Bilgi Kaynağı Konferansı, Doğan Eşkinat sunumuyla gerçekleştirildi.

Konferansta öne çıkan başlıklar

Program boyunca bilginin dijital dönüşümü, güvenilir bilgiye erişim yolları ve dezenformasyonla mücadele yöntemleri detaylı şekilde tartışıldı. Konuşmada ayrıca Küre Ansiklopedisi'nin açık kaynaklı ve yapay zekâ destekli yapısı üzerinde duruldu.

Küre'nin; uzman onaylı, çok dilli yapısı, çocuklara özel içerikler sunması ve 60'tan fazla kategori barındırması platformun güvenilir bir dijital bilgi kaynağı olarak öne çıktığını gösterdi.

Uygulamalı atölye eğitimi

Programın ardından düzenlenen Küre Dijital Ansiklopedi Madde Yazım Atölyesinde öğrenciler, ansiklopedi maddesi yazım süreci ve dijital bilgi üretimi konularında uygulamalı eğitim aldı. Atölye katılımcılara doğru bilgi üretimi ve düzenleme pratikleri konusunda rehberlik etti.

Etkinlik, dijital çağda güvenilir bilginin üretimi ve yayılımına dair farkındalığı artırmayı hedefledi.

EBYÜ’DE DİJİTAL BİLGİ VE YAPAY ZEKÂ KONUŞULDU

EBYÜ’DE DİJİTAL BİLGİ VE YAPAY ZEKÂ KONUŞULDU

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'de Avcılık Kursu Başladı — Bilinçli Avcılık Eğitimi
2
Silifke’de 'Beyza Bal Kütüphanesi' Göksu İlkokulu'nda Açıldı
3
Bayburt'ta Açık Öğretim Sınavları İçin Bölge Sınav Yürütme Kurulu Toplandı
4
Erzincan'da Geçici Öğreticilere Katılım Belgeleri Verildi
5
Eğitimcilerin Sesi Şehzadeler’de: Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Okul Ziyaretleri
6
EBYÜ'de Dijital Bilgi ve Yapay Zekâ: Küre Konferansı
7
Çayeli Bakır’dan Çayeli Fen Lisesi’ne Eğitim Desteği: Yenilikçi Sınıf ve Spor Salonu Açıldı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı