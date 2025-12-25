EBYÜ'de Dijital Bilgi ve Yapay Zekâ: Küre Konferansı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde; EBYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Küre Dijital Bilgi Kaynağı Konferansı, Doğan Eşkinat sunumuyla gerçekleştirildi.

Konferansta öne çıkan başlıklar

Program boyunca bilginin dijital dönüşümü, güvenilir bilgiye erişim yolları ve dezenformasyonla mücadele yöntemleri detaylı şekilde tartışıldı. Konuşmada ayrıca Küre Ansiklopedisi'nin açık kaynaklı ve yapay zekâ destekli yapısı üzerinde duruldu.

Küre'nin; uzman onaylı, çok dilli yapısı, çocuklara özel içerikler sunması ve 60'tan fazla kategori barındırması platformun güvenilir bir dijital bilgi kaynağı olarak öne çıktığını gösterdi.

Uygulamalı atölye eğitimi

Programın ardından düzenlenen Küre Dijital Ansiklopedi Madde Yazım Atölyesinde öğrenciler, ansiklopedi maddesi yazım süreci ve dijital bilgi üretimi konularında uygulamalı eğitim aldı. Atölye katılımcılara doğru bilgi üretimi ve düzenleme pratikleri konusunda rehberlik etti.

Etkinlik, dijital çağda güvenilir bilginin üretimi ve yayılımına dair farkındalığı artırmayı hedefledi.

