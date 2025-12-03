EBYÜ'de 'Farklılıklarımızla Biriz' etkinliği — 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

EBYÜ'de düzenlenen 'Farklılıklarımızla Biriz' etkinliğinde erişilebilirlik, empati ve toplumsal engellere dikkat çekildi; Rektör Prof. Dr. Akın Levent katıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:51
EBYÜ'de 'Farklılıklarımızla Biriz' etkinliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Farklılıklarımızla Biriz" etkinliğine katıldı.

Üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük de katılım sağladı.

Program ve hedef

Etkinlikte, etkileşimli farkındalık uygulamalarıyla toplumun engelliliğe bakış açısını geliştirmek; engelliliğin bireylerden ziyade toplumsal engellerden kaynaklandığına dikkat çekmek amaçlandı. Katılımcılar, gün boyunca düzenlenen uygulamalar aracılığıyla farklı engel türleriyle empati kurma fırsatı buldu.

Rektör'ün değerlendirmesi

Etkinlikle ilgili konuşan Rektör Levent, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin katılımının önemini hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Sevginin ve dayanışmanın bütün engelleri aşabilecek güçte olduğunu vurgulayan Levent, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle, engelli bireylere yönelik bakış açımızda daha duyarlı, bilinçli ve kapsayıcı olmalıyız."

Kapanış

Levent, etkinliği düzenleyen merkezin çalışanlarına teşekkür ederek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin tüm bireyler için erişilebilir, kapsayıcı ve duyarlı bir üniversite olma çabalarının kararlılıkla süreceğini vurguladı.

