MCBÜ EngiRank 2025'te Türkiye'de 16., Avrupa'da 226. sırada

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, EngiRank 2025'te mühendislikte Türkiye'de 16., Avrupa'da 226. sıraya yükseldi; birçok mühendislik alanında Türkiye ilk 20'de yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:00
MCBÜ EngiRank 2025'te Avrupa ligine adını yazdırdı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi mühendislikte Türkiye'de 16., Avrupa'da 226.

EngiRank 2025 sonuçlarına göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi, mühendislik eğitimindeki nitelikli akademik üretimi ve uluslararası proje başarılarıyla öne çıkarak Türkiye'de 16., Avrupa'da 226. sıraya yerleşti. Üniversite, makineden çevre mühendisliğine kadar birçok alanda Türkiye'de ilk 20'ye girme başarısı gösterdi.

Alan bazlı sıralama sonuçlarına göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi şu konumları aldı: Makine Mühendisliği: Türkiye’de 14., Avrupa’da 186. İnşaat Mühendisliği: Türkiye’de 16., Avrupa’da 172. Kimya Mühendisliği: Türkiye’de 16., Avrupa’da 194. Çevre Mühendisliği: Türkiye’de 17., Avrupa’da 196. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: Türkiye’de 18., Avrupa’da 214.

Avrupa’nın en prestijli mühendislik sıralama kuruluşlarından biri olan European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank), 2025 değerlendirmesinde üniversiteleri çok yönlü kriterlerle ölçtü. EngiRank; akademik yayın ve atıf performansı, Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent üretkenliği, sanayi iş birlikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı gibi stratejik göstergeleri temel alıyor.

Değerlendirme, Elsevier Scopus ve kurumsal raporlama gibi güvenilir veri kaynaklarına dayanarak üniversitelerin araştırma ve eğitim performansını bütüncül bir perspektifle ölçüyor.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar sonuçları değerlendirirken şunları söyledi:

"Bu sonuçlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin istikrarlı akademik çalışmaları ve güçlü araştırma faaliyetleri sayesinde belirgin bir yükseliş trendi yakaladığını ortaya koymaktadır. EngiRank 2025’te elde edilen bu başarı, kurumumuzun uluslararası rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir araştırma kapasitesini doğrulayan ve Avrupa yükseköğretim alanındaki konumumuzu güçlendiren kıymetli bir göstergedir."

