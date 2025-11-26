Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'nden 80 öğrenciye burs desteği

Kuruluşunun üzerinden henüz iki yıl geçen Edremit Körfezi Vanlılar Derneği, eğitim alanındaki desteklerini bu yıl önemli ölçüde artırarak bölge çapında örnek bir adım attı. Geçtiğimiz yıl 22 üniversite öğrencisine burs sağlayan dernek, bu yıl burs sayısını 56’sı kız, 24’ü erkek olmak üzere toplam 80 öğrenci seviyesine yükseltti ve iki aylık burs ödemelerini bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına aktardı.

Şeffaf yönetim ve bölgeye yayılan destek

Şeffaf yönetim modeli, güçlü organizasyon yapısı ve topluma dokunan projeleriyle öne çıkan dernek, Türkiye’nin farklı illerinden başvuran öğrencilere sunduğu destekle eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı sürdürüyor. Bu adım, derneğin bugüne kadarki en yüksek burs kapasitesi olarak kayıtlara geçti.

Başkan Çetin Evren'in mesajı

"Derneğimiz, bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip çözüme dönük projeler üretme misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Üniversite öğrencilerine yönelik burs programımızı her yıl daha da güçlendiriyoruz. Bugün 80 öğrencimizin iki aylık burs ödemelerini tamamlamış bulunuyoruz. Bu başarının arkasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve yönetim ekibimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz."

Başkan Çetin Evren, burs programının yalnızca maddi bir katkı olmadığını; öğrencilerin akademik gelişimleri, sosyal yaşamları ve geleceğe hazırlanmaları açısından stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Dernek, önümüzdeki dönemde eğitim alanında daha kapsamlı projeler geliştirmeye devam edeceğini ve bölge gençliğine yönelik desteklerin artarak süreceğini bildirdi.

Eğitimde sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve kurumsal güven ilkelerini merkeze alan Edremit Körfezi Vanlılar Derneği, bölgedeki öncü ve örnek STK kimliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor.

KURULUŞUNUN ÜZERİNDEN HENÜZ İKİ YIL GEÇMESİNE RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELERLE DİKKAT ÇEKEN EDREMİT KÖRFEZİ VANLILAR DERNEĞİ, EĞİTİM ALANINDAKİ DESTEKLERİNİ BU YIL ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI.