Efeler'de İlçe Öğrenci Meclisi Açılışı: Öğrenciler Yönetimde Çözüm Üretiyor

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlçe Öğrenci Meclisi Açılış Programı'nda öğrenciler, şikayet eden değil çözüm üreten bir anlayışla yönetim süreçlerine dahil edildi.

Amaç ve katılım

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin demokratik katılımını artırmak ve okul kültürünü güçlendirmek amacıyla İlçe Öğrenci Meclisi Açılış Programı'nı gerçekleştirdi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinden seçilen öğrenci temsilcileri programda yer aldı.

Açılış konuşması

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, bu buluşmanın yalnızca bir meclis açılışı olmadığını vurgulayarak, öğrenciler için yeni bir yolculuğun başladığını söyledi. Özcan, öğrencilerin okul koridorlarında dile getirilen sorunları çözüm önerilerine dönüştürecek bir iradeye sahip olduklarını ifade ederek gençleri geleceğin mimarları olarak nitelendirdi.

Akademik katkılar

Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda alanında uzman akademisyenler de öğrencilere hitap etti. Prof. Dr. Erkan Kıral, 'Mükemmel Liderlik' sunumunda liderliğin emir vermek değil, 'biz' bilinciyle hareket etmek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bilgen Kıral demokrasiyi yalnızca sandıkla sınırlı görmeyip birlikte yaşama kültürü çerçevesinde ele aldı. ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Özdemir ise okulun yalnızca akademik bir alan değil, öğrencilerin kendini güvende hissettiği bir aile ortamı olması gerektiğine dikkat çekti.

Mesajlar ve kapanış

Programın finalinde Aytaç Onur Demirtaş, 'Dönüşen Öğrenci Sesi' başlıklı sunumunda öğrencilerin yalnızca sorun dile getiren bireyler değil, çözüm üreten aktörler olması gerektiğini vurguladı. 'Yankıdan orkestraya' metaforuyla seslenen Demirtaş, öğrencilere okul yönetimlerinde aktif rol almaları çağrısında bulundu. Coşkuyla tamamlanan program, öğrenci temsilcilerinin okullarında aktif rol üstleneceklerine dair verdikleri sözlerle sona erdi.

