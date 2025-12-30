Karabük’te kar tatili 3. güne uzadı

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim-öğretime bir gün daha ara verildi. Karar, öğrenciler ve veliler için üst üste gelen üçüncü tatili işaret ediyor.

Valilikten yapılan açıklama

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Önceki günlere ilişkin not

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti; alınan yeni karar ile tatil süresi üst üste 3’üncü güne taşındı.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE OKULLARDA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ. BÖYLECE KENTTE EĞİTİM-ÖĞRETİME ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GÜN ARA VERİLMİŞ OLDU.