Tokat’ta Danişmendliler Sempozyumu: Uluslararası Fethin 950. Yılı Başladı

Tokat’ta Valilik, Tokat Belediyesi ve TOGÜ işbirliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Fethin 950. Yılında Anadolu Fatihleri: Danişmendliler Sempozyumu', 27-28 Kasım 2025'te başladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 20:07
Valilik, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) işbirliğiyle düzenlenen sempozyum, TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesinde başladı. Etkinlik, Danişmendliler mirasını bilimsel boyutuyla yeniden ele almayı amaçlıyor.

Açılış konuşması ve sempozyumun önemi

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, açılış konuşmasında Danişmendlilerin Anadolu’nun siyasi, sosyal ve kültürel yapısında belirleyici bir güç olduğuna dikkat çekti. Demir, sempozyumun yalnızca tarihi hatırlatmakla kalmayıp Anadolu’daki medeniyet birikimini yeniden okumaya olanak tanıyan güçlü bir bilimsel platform sunduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Oturumlar ve program

Prof. Dr. Murat Keçi ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Boşdurmaz tarafından gerçekleştirilen oturumda 'Danişmendname’nin Janrası ve Tarihi Değeri Üzerine Yeni Bir Okuma: Metin, Mekan ve Hafıza' başlıklı sunum yer aldı. Sempozyum, 27-28 Kasım 2025 tarihlerinde farklı disiplinlerden akademisyenlerin sunumlarıyla devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Danişmendli Beyliği’nin tarihi mirası, tarih, edebiyat, sanat tarihi ve sosyoloji gibi alanlarda kapsamlı biçimde ele alınıyor ve çok disiplinli yaklaşımlarla değerlendiriliyor.

