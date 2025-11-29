Tokat’ta Danişmendliler Sempozyumu: Uluslararası Fethin 950. Yılı Başladı

Tokat’ta 'Uluslararası Fethin 950. Yılında Anadolu Fatihleri: Danişmendliler Sempozyumu' başladı

Valilik, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) işbirliğiyle düzenlenen sempozyum, TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesinde başladı. Etkinlik, Danişmendliler mirasını bilimsel boyutuyla yeniden ele almayı amaçlıyor.

Açılış konuşması ve sempozyumun önemi

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, açılış konuşmasında Danişmendlilerin Anadolu’nun siyasi, sosyal ve kültürel yapısında belirleyici bir güç olduğuna dikkat çekti. Demir, sempozyumun yalnızca tarihi hatırlatmakla kalmayıp Anadolu’daki medeniyet birikimini yeniden okumaya olanak tanıyan güçlü bir bilimsel platform sunduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Oturumlar ve program

Prof. Dr. Murat Keçi ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Boşdurmaz tarafından gerçekleştirilen oturumda 'Danişmendname’nin Janrası ve Tarihi Değeri Üzerine Yeni Bir Okuma: Metin, Mekan ve Hafıza' başlıklı sunum yer aldı. Sempozyum, 27-28 Kasım 2025 tarihlerinde farklı disiplinlerden akademisyenlerin sunumlarıyla devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Danişmendli Beyliği’nin tarihi mirası, tarih, edebiyat, sanat tarihi ve sosyoloji gibi alanlarda kapsamlı biçimde ele alınıyor ve çok disiplinli yaklaşımlarla değerlendiriliyor.

