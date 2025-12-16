Minik Öğrenciler 112'yi Yerinde Öğrendi — Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Ziyareti

Minik Öğrenciler 112'yi Yerinde Öğrendi

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde acil durum koordinasyonu uygulamalı gösterildi

Kumçatı Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 112 hattının işleyişini yerinde inceledi.

Ziyarette, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve orman birimlerinin tek numara üzerinden nasıl koordine edildiği öğrencilere aktarıldı. Görevliler, acil çağrıların 112 hattına nasıl düştüğünü ve çağrıların ilgili birimlere hangi aşamalardan geçerek yönlendirildiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Yetkililer, doğru ve zamanında yapılan ihbarın olaylara hızlı müdahale açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Ziyaret sırasında öğrencilerin yönelttiği sorular görevliler tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandı. Öğrencilerin erken yaşta acil durum bilinci kazanmasının önemi üzerinde duruldu.

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, ziyarete ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "112 Acil Çağrı Merkezimiz, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve orman birimlerimizin tek numara üzerinden koordinasyonunu sağlayan hayati bir yapıdır. Çocuklarımızın bu sistemi yerinde görerek öğrenmesi, acil durum bilincinin erken yaşta kazanılması açısından son derece önemlidir. Nazik ziyaretlerinden dolayı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum".

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

