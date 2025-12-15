DOLAR
Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması — Başvurular 12 Ocak 2026

Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular 12 Ocak 2026'ya kadar devam ediyor. 15 dakikayı aşmayan filmler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:52
Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na Başvurular Sürüyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular 12 Ocak 2026 tarihine kadar kabul ediliyor. Yarışma, eğitimin birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisini sinema aracılığıyla aktarmayı amaçlıyor. Başvurular www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adresleri üzerinden yapılabilecek.

Katılım Şartları ve Değerlendirme Süreci

Yarışmaya 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar başvuru yapabilecek. Kabul edilen filmler, süresi 15 dakikayı aşmayan, eğitim temalı kurmaca kısa filmler olmalıdır. Yarışmanın değerlendirme süreci iki aşamadan oluşuyor: Ön jüri, şartnameye uygunluk, teknik ve sanatsal yeterlilik kriterleri doğrultusunda en fazla 20 eseri belirleyecek.

Seçici Kurul ve Jüri Üyeleri

Alanında deneyimli isimlerin yer aldığı seçici kurulda şu isimler yer alıyor: yönetmen, senarist İsmail Güneş, gazeteci, eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen, senarist Yeşim Tonbaz ve Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal. Jüri, finalist eserler arasından en etkili yapıtları seçecek.

Ödüller

Yarışmada birinci eser için 80 bin lira, ikinci eser için 60 bin lira, üçüncü eser için ise 40 bin lira ödül verilecek. Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin lira, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin lira takdim edilecek.

Bu yıl Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla sahibini bulacak, bu yenilik yarışmaya katılan eserlerin izleyici etkileşimini de artırmayı hedefliyor.

