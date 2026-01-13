BŞEÜ'de Tarımsal Öğretimin 180. Yılı Paneli

BŞEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, tarımsal öğretimin Türkiye'deki 180. yılı için panel düzenledi; sürdürülebilirlik, teknoloji ve nitelikli insan kaynağı tartışıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:04
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden anlamlı program

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından, tarımsal öğretimin Türkiye'deki 180. yılı dolayısıyla bir panel programı düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde tarımsal öğretimin tarihi gelişimi, günümüzdeki yeri ve geleceğe yönelik yaklaşımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Alanında uzman isimlerin yaptığı sunumlarda tarım eğitiminin sürdürülebilirlik, teknoloji ve üretimle ilişkisi detaylı olarak değerlendirildi.

Etkinlikte panelist olarak Ziraat Mühendisi Rasim Sevinç ile Ziraat Mühendisi Murat Akkurt yer aldı. Panelistler, tarımsal öğretimin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümü ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin tarım sektörü açısından önemine vurgu yaptı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları