Eğitimde Dijital Dönüşüm: Bayburt Üniversitesi Bi’ Buluşma

Bayburt Üniversitesi Bi’ Buluşma etkinliğinde Prof. Dr. Sedat Maden, yapay zeka, hibrit öğrenme ve dijital okuryazarlık ekseninde eğitimin dijital dönüşümünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 07:16
Bayburt Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi’nin bilimle toplumu buluşturan Bi’ Buluşma etkinlikleri, Eğitimde Büyük Gelişme: Dijital Dönüşüm temasıyla devam etti.

Etkinlik ve katılımcılar

Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sedat Maden konuk oldu. Programa akademik personel, öğrenciler ve paydaş kurum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimin geleceği: Dijital dönüşüm

Prof. Dr. Sedat Maden, gerçekleştirdiği sunumda teknolojinin eğitim sistemleri üzerindeki dönüştürücü gücünü ele aldı. Geleneksel eğitim yöntemlerinin dijital araçlarla nasıl harmanlandığını anlatan Maden, dijital dönüşümün bir seçenek değil, çağın gerektirdiği bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Sunumda yapay zeka, hibrit öğrenme modelleri ve dijital okuryazarlık gibi kritik başlıklar tartışıldı; bu gelişimlerin öğrencilere ve öğretmenlere sunduğu fırsatlar değerlendirilerek uygulama alanları konuşuldu.

Bilimi toplumla buluşturma hedefi

Bilim İletişimi Ofisi yetkilileri, Bi’ Buluşma etkinliklerinin amacını akademik bilgiyi daha erişilebilir kılmak ve güncel meseleleri uzmanlarıyla tartışmak olarak özetledi. Programın sonunda ev sahipliğinden dolayı MTTB Bayburt İl Başkanlığı'na, katkılarından dolayı Prof. Dr. Sedat Maden'e ve katılımcı tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

