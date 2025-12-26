DOLAR
Sarıgöl'de Yıldırak'ın Günlük Okul Ziyaretleri

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl'de her gün bir okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:08
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak sınıflarda eğitimi yerinde takip ediyor

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, dairedeki günlük çalışmalarını tamamladıktan sonra her gün bir okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor, sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Yıldırak, Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesindeki okulu ziyaret etti. Ziyarette ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle birlikte akıllı tahtada çizgi film izleyen Yıldırak, film sonrası öğrencilerle sohbet ederek onların izledikleri çizgi film hakkındaki görüşlerini aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırak sınıfları tek tek gezerek dersleri yerinde takip etti, öğrenci eğitim durumu ve ihtiyaçları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Okulun genel durumunu inceleyen Yıldırak, karşılaşılan eksiklikleri not etti ve gerekli adımlar için tespitlerde bulundu.

Yıldırak, ziyaretlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Müdürlükteki işlerimi tamamladıktan sonra mutlaka bir okulumuzu ziyaret ediyorum. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi dinleyerek okulun ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyorum. Bu ziyaretler çok yararlı oluyor. İmkanlar doğrultusunda eksikleri gidermeye çalışıyoruz"

Yıldırak'ın günlük okul ziyaretleri, eğitimin doğrudan muhataplarıyla iletişimi güçlendirirken okul ihtiyaçlarının hızlı tespiti ve çözümü yönünde de etkili oluyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

