Uşak Üniversitesi YÖK Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 4. Sırada

Uşak Üniversitesi, 2025 YÖK Engelsiz Üniversite Bayrakları'nda en çok bayrak alan üniversiteler arasında 4. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:05
Uşak Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği 2025 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödüllerinde en çok bayrak alan üniversiteler arasında 4’üncü sırada yer aldı.

Ödül töreni ve katılımcılar

Ödül töreni YÖK'te gerçekleştirildi. Törene Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir ve Engelsiz Birim Koordinatörü Doç. Dr. Şule Güçyeter katıldı. Ödüller, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

YÖK'ün değerlendirmesi ve sayılar

Prof. Dr. Erol Özvar törende şunları söyledi: 2018 yılından bu yana büyük bir hassasiyetle sürdürülen Engelsiz Üniversite Ödüllerinin, eğitimde adalet, fırsat eşitliği ve insan onuruna saygının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Engelsiz üniversite yaklaşımını yükseköğretim politikalarımızın merkezinde tutuyoruz. Üniversitelerimizin bu bilinçle ortaya koyduğu her samimi çaba, kampüs yaşamını herkes için daha erişilebilir ve kapsayıcı hâle getiriyor.

Özvar, Engelsiz Üniversite Bayraklarının mekânda erişim, eğitimde erişim ve sosyokültürel faaliyetlerde erişim olmak üzere üç temel alanda yürütülen çalışmaları kapsadığını belirtti. Turuncu bayrağın fiziksel mekânlarda erişilebilirliği, yeşil bayrağın eğitim süreçlerinde erişilebilirliği, mavi bayrağın ise sosyokültürel faaliyetlerde kapsayıcılığı temsil ettiğini aktardı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında 112 üniversiteden yapılan 1768 başvuru değerlendirmeye alındı; 124 başvuru Engelsiz Üniversite Bayrağı, 138 başvuru ise Engelsiz Üniversite Program Nişanı almaya hak kazandı.

Uşak Üniversitesi'nin değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Demir, üniversitenin en çok bayrak alanlar arasında 4’üncü olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: Uşak Üniversitesi, ‘Engelsiz Üniversite’ olma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla bu yıl da önemli bir başarı elde ederek en çok bayrak almaya hak kazanan üniversiteler arasında 4’üncü oldu. Engelsiz eğitim ve erişilebilirlik alanında yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Uşak Üniversitesi olarak elde ettiğimiz bu başarıyla engelsiz ve kapsayıcı yükseköğretim vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyoruz. Başta Engelsiz Birim Koordinatörlüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Erişilebilirlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Yeşil bayrak alan birimler

Üniversitenin eğitimde erişebilirlik kategorisinde yeşil bayrak alan birimleri şunlardır: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

