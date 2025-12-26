HKÜ, Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda Türkiye'nin İlk 7'si Arasında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 5 Engelsiz Üniversite Program Nişanı ile öne çıktı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "2025 Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödülleri" kapsamında önemli bir başarıya imza attı. 112 üniversiteden yapılan bin 768 başvurunun değerlendirildiği süreçte HKÜ, Engelsiz Üniversite Program Nişanı’nda 5 nişan alarak Türkiye'nin en çok nişan alan ilk 7 üniversitesi arasına girdi.

Tören ve ödül takdimi

Yükseköğretim Kurulu'nda düzenlenen törende ödül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

HKÜ'nün erişilebilirlik yaklaşımı

Rektör V. Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitenin engelsiz üniversite çalışmalarının yükseköğretimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini vurguladı. Küçükerdoğan, erişilebilirliğin yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı olmadığını; akademik, dijital ve sosyal alanları kapsayan bütüncül bir yaklaşımın esas alındığını belirtti.

HKÜ öğrencileri de uygulamaların etkisini aktardı. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Merve Erhalı, üniversitede yürütülen çalışmalar sayesinde erişilebilir ulaşım, sınıf ve kütüphane düzenlemeleri ile engelli öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımının kolaylaştığını söyledi. Erhalı, ayrıca YÖK tarafından sağlanan burs ve desteklerin öğrenciler için önemli bir imkân sunduğunu vurguladı.

Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Onur Değirmenci ise kampüs genelinde sunulan merdivensiz ve erişilebilir ulaşım imkanlarının, sınavlarda sağlanan okuyucu-kodlayıcı desteği, ek süre uygulamaları ve erişilebilir ders materyallerinin akademik süreçlerini önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade etti.

Nişan alan programlar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, erişilebilir ve kapsayıcı eğitim anlayışını somut uygulamalarla sürdürerek şu programlarla Engelsiz Üniversite Program Nişanı almaya hak kazandı:

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı (%50 Burslu)

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı (Tam Burslu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı (Tam Burslu)

Psikoloji Programı (Tam Burslu - 2 kategoride)

HKÜ'nün aldığı bu nişanlar, üniversitenin erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanındaki sistematik çalışmalarını ve öğrenci odaklı destek mekanizmalarını tescilledi.

