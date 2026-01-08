Elazığ'da 9 Ocak 2026'da Eğitime 1 Gün Ara — Yoğun Kar Uyarısı

Elazığ Valiliği, 9 Ocak 2026 Cuma günü beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:27
Elazığ Valiliği, il genelinde 9 Ocak 2026 Cuma günü beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin izin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

