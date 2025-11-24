Elazığ'da Ağaç Budama ve Aşılama Eğitimi Tamamlandı

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen ağaç budama ve aşılama eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitimin içeriği

Eğitim, Fırat Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli tarafından verilen oturumlarda, katılımcılara 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Teknikleri' konularında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Uygulama ve gözlem çalışmaları

Teorik sunumların ardından verilen bilgiler, saha gözlemleri ve uygulama çalışmalarıyla pekiştirildi. Katılımcılar, budama ve aşılama tekniklerini uygulamalı olarak görme ve deneme fırsatı buldu.

Eğitim, Hem bilgi aktarımını hem de uygulamalı eğitimi kapsayacak şekilde tamamlandı ve katılımcıların pratik becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

ELAZIĞ’DA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE AĞAÇ BUDAMA VE AŞILAMA EĞİTİMİ VERİLDİ.