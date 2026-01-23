Elazığ'da Teşhis Merkezi Yenilikleri Değerlendirildi

Elazığ'da Teşhis Merkezi Çalışmaları Güncellendi
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 2025 Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait tarama sonrası teşhis merkezi teşkilatı çalışmaları ele alındı.
Toplantı Katılımcıları
İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya; hizmet başkanları, idareciler, Teşhis Merkezi üyesi ve birim sorumlusu hekimler, hemşireler ve birim çalışanları katıldı.
Gündem ve Değerlendirmeler
Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek, Teşhis Merkezi alanındaki yeniliklerin güncellenmesi ele alındı. Katılımcılar, ileriye dönük uygulamalar ve koordinasyon konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
