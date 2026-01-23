Elazığ'da Teşhis Merkezi Yenilikleri Değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait tarama sonrası Teşhis Merkezi çalışmalarını gözden geçirerek yenilikleri ve yol haritasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:57
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 2025 Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait tarama sonrası teşhis merkezi teşkilatı çalışmaları ele alındı.

Toplantı Katılımcıları

İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya; hizmet başkanları, idareciler, Teşhis Merkezi üyesi ve birim sorumlusu hekimler, hemşireler ve birim çalışanları katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek, Teşhis Merkezi alanındaki yeniliklerin güncellenmesi ele alındı. Katılımcılar, ileriye dönük uygulamalar ve koordinasyon konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

