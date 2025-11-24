Emirdağ Fen Lisesi Öğrencileri Diyanet Gençlik Merkezi'nde Buluştu

Emirdağ Fen Lisesi erkek öğrencileri, Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Etkinlik, katılımcılara hem manevi hem sosyal açıdan zengin bir gün sundu.

Program Detayları

Emirdağ İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen buluşmada, öğrencilere yönelik samimi ve verimli oturumlar düzenlendi. Manevi Danışman Ali İhsan Akar, öğrencilere ‘Hayatın Ritmi: Namaz’ konulu bir sohbet verdi.

Ardından Manevi Danışman Yusuf İçel eşliğinde Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi tanıtıldı ve merkezin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program boyunca öğrencilere ikramlar sunuldu; gençler hem çeşitli oyunlarla eğlendi hem de keyifli bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu ve katılımcılar günü güzel anılarla tamamladı.

