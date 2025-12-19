Eskişehir'de 'Yapay Zekâ ve KVKK' Eğitimi Paneli Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Eğitimi' konulu panel, Gülay Kanatlı Ortaokulu'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, dijitalleşen dünyada bireysel farkındalık ve veri güvenliği konularının önemi vurgulandı.

Panelde Öne Çıkan Konuşmacılar

Panelin açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Demirkan, eğitim camiasının dijital çağda yapay zekâ ve kişisel verilerin korunması konularında bilinçlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Av. Murat Osman Kandır, yapay zekâ teknolojilerinin hukuki boyutları ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal çerçeve hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Serap Uğur, yapay zekâ uygulamalarının eğitimdeki etkilerini akademik bir bakış açısıyla değerlendirdi ve kişisel veri güvenliği üzerine önemli tespitlerde bulundu.

Sonuç ve Katılımcı İlgisi

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen panel, soru-cevap bölümü ile sona erdi. Etkinlik boyunca, dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı farkındalık ve kurumlar arası iş birliğinin önemi bir kez daha öne çıktı.

