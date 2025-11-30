Erdem Koleji'nden AMO'da Tarihi Başarı: 59 Madalya

Erdem Koleji öğrencileri AMO'da 4 altın, 10 gümüş, 45 bronz olmak üzere toplam 59 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:03
Erdem Koleji AMO'da 59 Madalya ile Tarihi Başarıya İmza Attı

Erdem Koleji, uluslararası American Mathematics Olympiad (AMO) sonuçlarıyla öne çıktı. Öğrenciler farklı yaş kategorilerinde 4 altın, 10 gümüş ve 45 bronz olmak üzere toplam 59 madalya kazanarak kurum tarihinin en yüksek derecelerinden birini elde etti.

Madalyalar ve derece alan öğrenciler

Altın madalya sahipleri: Melih Yılmaz - İlkokul, Mustafa Kemal Durmaz - Ortaokul, Numan Vefa Gümüş - Ortaokul, Ahmet Yiğit Avan - Lise (Dünya 89.’su).

AMO sınavı hakkında

American Mathematics Olympiad, 3. sınıftan 12. sınıfa kadar uygulanmakta olup, 90 dakikalık sınav süresiyle çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Yarışma, öğrencilerin ileri seviye matematiksel muhakeme ve problem çözme becerilerini ölçmekte; sonuçlar global olarak değerlendirilerek dünya sıralaması oluşturmaktadır.

Okul yönetiminin değerlendirmesi

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, "AMO gibi uluslararası bir arenada elde edilen bu sonuç, öğrencilerimizin matematiksel düşünme becerisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Çocuklarımız yalnızca bir sınavda derece almadı; aynı zamanda dünya genelinde kullanılan bir problem çözme dilini konuşabildiklerini kanıtladı. Erdem Koleji olarak matematiği salt bir ders değil, bir düşünme biçimi olarak görüyoruz. Bu madalyalar, öğrencilerimizin zihinsel disiplinlerinin, meraklarının ve doğru yönlendirme ile neleri başarabileceklerinin en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

