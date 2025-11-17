Erzincan'da 15 Öğrenciye Bağlama Desteği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün ÇOGEP 'Hep Birlikte Aileyiz' projesi kapsamında 15 öğrenciye bağlama verildi; amaç kültürel ve sanatsal gelişime katkı sağlamak.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:22
ÇOGEP 'Hep Birlikte Aileyiz' projesi kapsamında müzik eğitimi hedefleniyor

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ÇOGEP 'Hep Birlikte Aileyiz' projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu'nda öğrenim gören 15 öğrenciye sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla 15 adet bağlama hediye edildi.

Bağlamalarını teslim alan öğrencilerin eğitimlerine başlandığı belirtilirken, projenin çocukların kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

