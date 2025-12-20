Erzincan'da Geçici Öğreticilere Katılım Belgeleri Verildi

İki haftalık eğitim semineri tamamlandı

Erzincan'da, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından müftülükler bünyesinde görev yapan geçici öğreticilere yönelik düzenlenen eğitim seminerleri sona erdi.

Seminerler, geçici öğreticilerin verimliliğini artırmak ve bilgi ile becerilerini geliştirmek amacıyla planlandı. Erzincan İl Müftülüğü koordinasyonunda il genelinde ve ilçelerde gerçekleştirilen program kapsamında toplam 140 kişi çevrim içi eğitimlere katıldı.

İki hafta süren eğitimler başarıyla tamamlandı. Programın sonunda seminere katılan geçici öğreticilere katılım belgeleri, İl Müftü Vekili Medet Şahin tarafından takdim edildi.

GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERE KATILIM BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ