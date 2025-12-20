DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.782.205,05 -0,39%

Erzincan'da Geçici Öğreticilere Katılım Belgeleri Verildi

Diyanet'in düzenlediği iki haftalık eğitim seminerini tamamlayan 140 geçici öğreticiye, katılım belgeleri İl Müftü Vekili Medet Şahin tarafından takdim edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 09:58
Erzincan'da Geçici Öğreticilere Katılım Belgeleri Verildi

Erzincan'da Geçici Öğreticilere Katılım Belgeleri Verildi

İki haftalık eğitim semineri tamamlandı

Erzincan'da, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından müftülükler bünyesinde görev yapan geçici öğreticilere yönelik düzenlenen eğitim seminerleri sona erdi.

Seminerler, geçici öğreticilerin verimliliğini artırmak ve bilgi ile becerilerini geliştirmek amacıyla planlandı. Erzincan İl Müftülüğü koordinasyonunda il genelinde ve ilçelerde gerçekleştirilen program kapsamında toplam 140 kişi çevrim içi eğitimlere katıldı.

İki hafta süren eğitimler başarıyla tamamlandı. Programın sonunda seminere katılan geçici öğreticilere katılım belgeleri, İl Müftü Vekili Medet Şahin tarafından takdim edildi.

GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERE KATILIM BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERE KATILIM BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Güldoğan, Salihli'de Özel Eğitim Öğrencilerini Makamında Ağırladı
2
Bayburt'ta Açık Öğretim Sınavları İçin Bölge Sınav Yürütme Kurulu Toplandı
3
BARÜ ve YOBÜ Akademik İş Birliği Protokolü İmzaladı
4
Malatya'da Sürdürülebilir Eğitim: Mustafa Sarıtaç ve Beytepe Koleji
5
Bursa'da Meslek Lisesinde 'Dünya Seninle Konuşuyor' Etkinliği
6
Mersin'de 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' ile Gençlere Yeni Kariyer Fırsatları
7
ADÜ'den sürdürülebilirlik odaklı geri dönüşüm projesi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül