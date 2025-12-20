Aydıntepe'de Yerli Malı Haftası: Öğrencilere Yerli Üretim Bilinci Aşılandı

Aydıntepe'de Yerli Malı Haftası okullarda coşkuyla kutlandı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri, ilçedeki farklı okullarda gerçekleştirilen programlarla kutlandı. Etkinliklerde yerli üretim bilinci ön plana çıkarıldı, öğrencilere yerel lezzetler ve milli araçlar tanıtıldı.

Program koordinasyonu ve katılımcılar

Etkinlikler, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Programa Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ve kurum amirleri katıldı. Katılımcılar, başta yöresel lezzetler olmak üzere ev yapımı yiyecekleri tattı.

Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu: Kültürel değerler ve üretim bilinci

Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunda düzenlenen programda, yerli üretim bilincinin artırılmasının ve kültürel değerlerin yaşatılmasının önemi vurgulandı. Kaymakam Ertuğrul Bayram öğrencilerle yakından ilgilenerek, yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

Aydıntepe Anaokulu: Milli araç tanıtımı

Aydıntepe Anaokulunda, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen araçlar minik öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu: Öğrenci sergileri ve bilinçlendirme

İmam Hatip Ortaokulundaki programda, öğrenciler tarafından tanıtılan yerli üretim araçlarının sergisi açıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde öğrencilere yerli malı tüketiminin önemi anlatıldı.

Etkinlikler, yerel kültürün desteklenmesi ve genç kuşaklara yerli üretim bilincinin kazandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

