Erzincan'da Köy Okullarına Müzik, Oyun ve Hediyelerle Moral

Gönüllü Gençler Derneği ve müzik öğretmenleri, Saztepe ile Küçük Kadağan köylerindeki yaklaşık 80 öğrenciye müzik, oyun ve hediyelerle moral verdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 08:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:45
Gönüllüler ve müzik öğretmenleri Saztepe ile Küçük Kadağan'da öğrencilere neşeli bir gün yaşattı

Gönüllü Gençler Derneği üyeleri ve müzik öğretmenleri, Saztepe ile Küçük Kadağan köylerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere müzik, oyun ve hediyelerle dolu bir moral etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler, enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyledi, gönüllülerle oyunlar oynadı ve hazırlanan hediyeler ile çeşitli ikramlar verildi. Okul bahçeleri ve sınıflar boyunca çocuk kahkahaları eksik olmadı.

Buket Taşdelen, iki köyde yaklaşık 80 öğrenciyle bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Çocuklarımız için eğlenceli ve sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştık. Pizza, pasta ikram ettik ve küçük hediyeler verdik. Hep birlikte çok keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdik," dedi.

Zeynep Ciminli ise köy okullarına moral ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızla birlikte şarkılar söyledik, oyunlar oynadık ve ikramlarda bulunduk. Onların yüzündeki mutluluk her şeye değdi. Amacımız onlara güzel bir anı bırakmaktı," ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinlik, hem öğrenciler hem de gönüllüler için hafızalarda yer edecek anlara sahne oldu.

