BUÜ'lü Kick Boksçular Ünilig'de Madalya Kazandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlandı. Organizasyona 92 üniversiteden 561 sporcu katıldı.

Müsabaka Sonuçları

Üç gün süren müsabakalar sonucunda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri şu dereceleri elde etti:

Berfin Yeşilfidan — 52 Kg Full Contact: Türkiye 1.si

Perihan Elif Bakır — 70 Kg Point Fighting: Türkiye 1.si

Öykü Güzelli — 60 Kg K1 Rules: Türkiye 2.si

Muhammed Enes Kosifoğlu — 67 Kg K1 Rules: Türkiye 3.sü

Şampiyonada dereceye giren sporcular, bu sonuçlarla birlikte Avrupa Üniversite Sporları (EUSA) Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Rektörün Değerlendirmesi

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, müsabakaların ardından öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti. Yılmaz, sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını kürsüde görmekten memnuniyet duyduğunu ve elde edilen derecelerin üniversitenin spor vizyonu açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, asıl hedeflerinin bu başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürerek üniversiteyi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti ve öğrencilerin akademik gelişimleriyle birlikte sportif performanslarını da desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, emeği geçen tüm sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) TARAFINDAN DÜZENLENEN ÜNİLİG KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE TAMAMLANDI. 92 ÜNİVERSİTEDEN 561 SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) ÖĞRENCİLERİ FARKLI BRANŞLARDA DERECELER ELDE ETTİ.