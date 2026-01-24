Eskişehirli Öğretmen Seda Gökmen’e '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' Ödülü

Avukat Mail Büyükerman İlkokulu öğretmeni Seda Gökmen, uluslararası '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' ödülünü aldı; Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Faideci'yi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:44
Avukat Mail Büyükerman İlkokulu öğretmeni uluslararası ödül kazandı

Seda Gökmen, Eskişehir'de görev yapan Avukat Mail Büyükerman İlkokulu öğretmeni olarak, uluslararası ölçekte verilen '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' ödülüne layık görüldü.

Bu anlamlı başarının ardından Gökmen, Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Faideci'yi makamında ziyaret etti.

Mehmet Faideci, öğretmeni tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

