Eskişehirli Öğretmen Seda Gökmen’e '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' Ödülü
Avukat Mail Büyükerman İlkokulu öğretmeni uluslararası ödül kazandı
Seda Gökmen, Eskişehir'de görev yapan Avukat Mail Büyükerman İlkokulu öğretmeni olarak, uluslararası ölçekte verilen '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' ödülüne layık görüldü.
Bu anlamlı başarının ardından Gökmen, Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Faideci'yi makamında ziyaret etti.
Mehmet Faideci, öğretmeni tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
