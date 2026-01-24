Mersin'de Kış Okulu: Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Çocukları Bilimle Buluşturuyor

Mersin'de Kış Okulu: Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi çocukları bilime taşıyor

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen Kış Okulu programıyla yarıyıl tatilinde çocukları bilimle buluşturuyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi çatısı altında hizmet veren merkez; nitelikli, öğretici ve eğlenceli etkinliklerle çocuklara çevre bilinci aşılıyor. Merkez, Türkiye’de iklim ve çevre temalı ilk ve tek bilim merkezi olma özelliğini de taşıyor.

Yarıyıl tatili Mercan ile bilimin ışığında

Kış Okulu kapsamında düzenlenen atölye ve eğitimlerde çocuklar; deniz canlıları, iklim ve çevre, astronomi, fen bilimleri ve 3D modelleme olmak üzere beş farklı alanda deneyim kazanıyor. Deney düzenekleri ve uygulamalı eğitimlerle hazırlanan program, katılımcıların bilim ve teknolojiye erken yaşta ilgi duymasını hedefliyor.

Atölye yapıları ve yaş grupları

Programda, Minik Üretkenler Atölyesi ile 4, 5 ve 6 yaş grubu çocuklar ebeveynleriyle birlikte farkındalık temalı etkinliklere katılıyor. 9-14 yaş grubu katılımcılar ise Robotik Kodlama Atölyesi ile 3D modelleme ve baskı gibi uygulamalı alanlarda becerilerini geliştiriyor. Alanında uzman eğitmenlerin yürüttüğü atölyeler yoğun ilgi görüyor; çocuklar eğlenerek öğreniyor ve hayal güçlerini genişletiyor.

Yetkili açıklamaları ve programın devamı

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici programla ilgili olarak, yoğun ilgi sebebiyle ek sınıflar açtıklarını belirtti ve ekledi: "Yoğunluk ve bu kadar sıkı takip edilmek, yaptığımız işin karşılığını bulduğunu gösteriyor. Mersin’de bir bilim merkezi kültürü oluştuğunu ve bilim merkezinin bireysel ziyaretlerden ibaret kalmadığını, atölyelerimizin de halkta bir değer uyandırdığını görüyoruz. Bizler bu memnuniyetten mutluluk duyuyoruz."

Ezici, programın devamına ilişkin olarak da şunları kaydetti: "Yarıyıl programımız haftada 2 gün 2 saat boyunca, çocukların buraya devamlılığının sağlanacağı bir program üzerine kuruldu. Vatandaşlarımız, ‘bu programlara katılamadık ya da kontenjan bulamadık’ diye üzülmesinler. Atölye programlarımız, diğer aylarda da hafta sonu atölyesi olarak devam edecek. Tabii ki yarıyıl tatili boyunca bireysel katılımlarla da Mercan’ı ziyaret edebilirler."

Vatandaşlar etkinlik duyuruları ve randevu işlemleri için mersinbilimmerkezi.com adresini takip edebilecek.

