MCBÜ'de 2 Yılda Büyük Değişim — Prof. Dr. Rana Kibar Dönemi

MCBÜ'de İki Yılda Büyük Değişim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, rektörlük görevindeki iki yıllık sürede üniversitenin akademik, dijital, altyapısal ve toplumsal alanlarda kaydettiği ilerlemeyi değerlendirdi. Kibar, MCBÜ’nün kalite güvencesi temelli yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma doğru ilerlediğini vurguladı.

Köklü geçmiş ve kurumsal yol haritası

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan ve 33 yıllık geçmişe sahip Manisa Celal Bayar Üniversitesi, son iki yılda önemli bir ivme yakaladı. Hazırlanan kurumsal değerlendirme raporunun, aynı zamanda 2026 yılı stratejik hedeflerine yön verdiği belirtildi.

Uygulamalı eğitim güçlendirildi

Uygulamalı eğitimi öncelik haline getirdiklerini söyleyen Rektör Kibar, 'İşletmede Mesleki Eğitim (İME)' modelinin öğrencilerin tam zamanlı iş yeri deneyimi kazanmasını sağladığını aktardı. "İME modeli bugün itibarıyla 15 akademik birimde, 51 programda başarıyla uygulanıyor. Amacımız, mezunlarımızı uygulama becerisi yüksek bireyler olarak iş hayatına hazırlamak" dedi.

Projeler ve araştırmada öne çıkan başarılar

MCBÜ’nün proje odaklı eğitim yaklaşımı sonuç veriyor. Prof. Dr. Kibar, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programları kapsamında son iki yılda toplam 195 projenin destek almaya hak kazandığını açıkladı. Ayrıca TEKNOFEST yarışmalarında üniversitenin 10’dan fazla kategoride, 40’tan fazla finalist takım ile temsil edildiğini ve 8 derece elde edildiğini belirtti.

Dünya sıralamalarında yükseliş

Üniversitenin dünya üniversite sıralamalarındaki yükselişinin sürdüğünü kaydeden Kibar, üniversitenin mühendislik programlarının Türkiye genelinde 16’ncı, Avrupa’da 226’ncı sıraya yükselmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı. MCBÜ’nün 2024 yılında "Patent Şampiyonu Üniversiteler" arasında yer aldığını da hatırlattı.

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kampüs

Kurumsal dijital dönüşüm çalışmalarının hız kazandığını belirten Rektör Kibar, ROTA Bilgi Sistemi, uzaktan eğitim altyapısı, akademik veri ve kalite yönetim sistemleri ile mobil uygulamaların devreye alındığını söyledi. Sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusunda enerji ve su yönetimi başta olmak üzere çevreci uygulamaların yaygınlaştırıldığı ifade edildi.

Üniversite-sanayi-toplum iş birliği

MCBÜ’nün şehirle bütünleşen bir üniversite anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kibar, Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF’25), üniversite-sanayi iş birlikleri ve toplumsal katkı projelerinin öğrencilerin kariyerlerine güçlü destek sunduğunu söyledi. Üniversite hastanesinin de bölgeye nitelikli sağlık hizmeti verdiği vurgulandı.

Gelecek hedefleri

Gelecek vizyonuna ilişkin açıklamada Prof. Dr. Rana Kibar, araştırma üniversitesi statüsü, akademik genişleme, modern sağlık altyapısı yatırımları ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. "Bilimle büyüyen, toplumla güçlenen, kültürle köklenen bir üniversite anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle hedeflere vurgu yaptı.

