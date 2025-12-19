DOLAR
Erzincan'da Vatan ve Kahramanlık Buluşması: Şehit Yakınları Öğrencilerle Anıldı

Erzincan'da düzenlenen Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları'nda şehit yakınları, Erzincan Binali Yıldırım Ortaokulu öğrencileriyle vatan sevgisi ve milli değerler üzerine bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 08:16
Erzincan'da Vatan ve Kahramanlık Buluşması

Şehit yakınları ve öğrenciler arasında anlamlı diyalog

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları etkinliği kapsamında, şehit yakınları Erzincan Binali Yıldırım Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada vatan sevgisi, fedakârlık ve millî değerler üzerine samimi ve anlamlı sohbetler yapıldı. Öğrenciler, şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri yakından tanıma ve onların yaşanmışlıklarını dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik, gençlerin millî ve manevi değerlere olan bağlılığını güçlendirmeyi, tarih bilincini pekiştirmeyi ve onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, bu anlamlı buluşmaların devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

