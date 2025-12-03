Erzincan Emniyeti'nden Engelliler Günü'nde Refahiye YİBO'da Trafik Etkinliği

Özel öğrenciler temsili trafik denetimi yaptı, Kaymakam ziyaret edildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Refahiye Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO)’nu ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında trafik üniforması giyen özel öğrenciler, ekiplerin gözetiminde temsili trafik denetimi gerçekleştirdi. Öğrenciler hem uygulama yapma fırsatı buldu hem de trafik bilinci ve sorumluluğu açısından farkındalık kazandı.

Program çerçevesinde öğrenciler, sırasıyla İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve günün anlam ve önemine ilişkin pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli bireylerin hayata eşit, güvenli ve sevgi dolu şekilde katılabilmeleri için toplumsal sorumluluğu hatırlatan önemli bir gün olduğunu vurguladı.

