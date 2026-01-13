Erzurum'da "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" Toplantısı — Süleyman Ekici Başkanlığında

Erzurum'da "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" toplantısı

Erzurum’da düzenlenen "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında ve il yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birinci dönemin kapsamlı değerlendirmesi

Toplantıda birinci dönem performansı kapsamlı biçimde ele alındı. Birimlerin yürüttüğü çalışmalar detaylı şekilde incelendi; Ekici, tüm birim amirlerinden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Bakanlık projeleri ve yeni dönem hedefleri

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projeler yöneticilerle paylaşıldı. İl Müdürü Süleyman Ekici, yeni döneme ilişkin hedefleri ve beklentileri aktararak gerekli talimatları verdi.

Kalite ve ortak akıl ön planda

Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik kararlılık ve ortak akıl vurgusunun öne çıktığı toplantı, yeni döneme güçlü bir başlangıcın işareti oldu.

