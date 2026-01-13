Erzurum'da "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" Toplantısı — Süleyman Ekici Başkanlığında

Erzurum'da İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında düzenlenen "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" toplantısında birinci dönem değerlendirildi, bakanlık projeleri ve yeni dönem hedefleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:23
Erzurum'da "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" Toplantısı — Süleyman Ekici Başkanlığında

Erzurum'da "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" toplantısı

Erzurum’da düzenlenen "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında ve il yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birinci dönemin kapsamlı değerlendirmesi

Toplantıda birinci dönem performansı kapsamlı biçimde ele alındı. Birimlerin yürüttüğü çalışmalar detaylı şekilde incelendi; Ekici, tüm birim amirlerinden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Bakanlık projeleri ve yeni dönem hedefleri

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projeler yöneticilerle paylaşıldı. İl Müdürü Süleyman Ekici, yeni döneme ilişkin hedefleri ve beklentileri aktararak gerekli talimatları verdi.

Kalite ve ortak akıl ön planda

Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik kararlılık ve ortak akıl vurgusunun öne çıktığı toplantı, yeni döneme güçlü bir başlangıcın işareti oldu.

ERZURUM’DA "EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME VE YOL HARİTASI", İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ...

ERZURUM’DA "EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME VE YOL HARİTASI", İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA, İL YÖNETİCİLERİ KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ERZURUM’DA "EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME VE YOL HARİTASI", İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da "Eğitimde Değerlendirme ve Yol Haritası" Toplantısı — Süleyman Ekici Başkanlığında
2
Kasapoğlu Velilerle Buluştu: MEİP ile Atatürk MTAL'de Sanayi-Eğitim İş Birliği
3
Bezoar: Yüksekova'nın İlk Robotik Takımı İstanbul Yolunda
4
Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Cennetabat ve Koçkıran Köy Okullarını Ziyaret Etti
5
Erzurum TÜBİTAK 2204/B'de Türkiye Birincisi: bin 823 Projeyle Zirvede
6
Erzincan'da Kar Etkisi: Çayırlı ve Kemah'da Eğitime 13 Ocak'ta Ara
7
Bayburt'ta yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları