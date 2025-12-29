Erzurum'da Okullarda Organik Tarım Eğitimi Sürüyor

Öğrencilere sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda bilinci

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programları, özellikle organik tarım ve İyi Tarım Uygulamaları konusunda okullarda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Eğitimler aralıksız devam etmektedir.

Kurumun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım çalışmaları kapsamında, sürdürülebilir tarım anlayışının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Gerçekleştirilen bu eğitimlerle özellikle öğrencilerin çevreye duyarlı üretim yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı gıda üretimi hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir"

Eğitimlerin temel hedefi, genç kuşaklarda sürdürülebilir üretim bilincini güçlendirmek ve çevreye duyarlı üretim yöntemleri ile sağlıklı gıda üretimi konusunda farkındalık yaratmaktır.

