DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Erzurum'da Okullarda Organik Tarım Eğitimi Sürüyor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, okullarda organik tarım ve iyi tarım uygulamaları eğitimleriyle öğrencilere sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda bilinci kazandırıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:19
Erzurum'da Okullarda Organik Tarım Eğitimi Sürüyor

Erzurum'da Okullarda Organik Tarım Eğitimi Sürüyor

Öğrencilere sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda bilinci

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programları, özellikle organik tarım ve İyi Tarım Uygulamaları konusunda okullarda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Eğitimler aralıksız devam etmektedir.

Kurumun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım çalışmaları kapsamında, sürdürülebilir tarım anlayışının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Gerçekleştirilen bu eğitimlerle özellikle öğrencilerin çevreye duyarlı üretim yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı gıda üretimi hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir"

Eğitimlerin temel hedefi, genç kuşaklarda sürdürülebilir üretim bilincini güçlendirmek ve çevreye duyarlı üretim yöntemleri ile sağlıklı gıda üretimi konusunda farkındalık yaratmaktır.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OKULLARDAKİ EĞİTİMLERİMİ DEVAM EDİYOR.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OKULLARDAKİ EĞİTİMLERİMİ DEVAM EDİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karlıova’da Eğitime 1 Gün Ara
2
İlkokul Öğrencilerinden Kars Tanıtım Videosu: Doğa, Tarih ve Lezzetler
3
Cizre'de Açıköğretim 1. Dönem Yazılı Sınavları İçin Koordinasyon Toplantısı
4
STSO'dan Mesleki Eğitime Destek: TOBB‑YÖK Protokolüyle Sivas Eşleştirmesi
5
Erzurum'da Okullarda Organik Tarım Eğitimi Sürüyor
6
Aydın'da Öğrencilere 'Bilimsel Araştırma Yöntemleri' Eğitimi
7
Diyarbakır'da 4 ilçede kar tatili

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı