Erzurum'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı

Erzurum'da gerçekleştirilen çalıştay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında izleme ve değerlendirme süreçlerini ele aldı.

Etkinlik, Borsa İstanbul İnönü İlkokulu ve Celal Akın İlkokulu ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştaya, tüm resmî ve özel okullarda görev yapan, tüm branşlardaki öğretmenler katıldı.

Programda eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğini artırmaya yönelik uygulamalar, geri bildirim mekanizmaları ve saha deneyimleri kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Katılım ve Vurgular

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici çalıştaya katılarak katılımcılara iyi dileklerini iletti. Ekici, sınıf ziyaretleri gerçekleştirdi ve öğretmenlere hitap ederek yürütülen eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Çalıştay, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve uygulamaların izlenip değerlendirilmesi açısından önemli bir platform sundu.

ERZURUM’DA TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.