Esenyurt Belediyesi Okulları Ara Tatilde Yeniledi: 5 Okul Boyandı

Esenyurt Belediyesi Okulları Ara Tatilde Yeniledi

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki okullarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını 2025-2026 eğitim döneminin ara tatilinde de sürdürdü. Belediyeye bağlı ekipler, bir haftalık ara tatil boyunca ilçe genelindeki okullarda boya, tadilat ve çeşitli teknik bakım-onarım işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.

Yapılan Çalışmalar

Ara tatil sürecinde 5 okulun boyama ve tadilat çalışmaları tamamlanarak binalar baştan sona yenilendi. Öğrencilerin daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar; boya, badana, tamirat ve diğer teknik müdahaleleri kapsadı. Proje, Can Aksoy koordinasyonunda yürütülüyor ve ilçedeki okulların fiziki şartlarını iyileştirerek hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin daha verimli bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.

Okul Yetkililerinin Değerlendirmesi

Mustafa Yeşil İlkokulu Müdürü Mustafa Tolga Pişken yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Esenyurt Belediyesi okulumuzun iç cephe boyasını yaptı. Okulumuz çok güzel oldu. 1 hafta gibi kısa bir sürede iç cephe boyası tamamlandı. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’a okulumuza yaptığı yatırımlar ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz".

Fikriye Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul İdare İşlerinden Sorumlu Teknik Memur Vacip Keskin ise, "Okulumuz uzun zamandır bakımda değildi. Şimdi her yer çok güzel oldu. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Özveriyle çalıştılar. Sınıflar, atölyeler, laboratuvarlar, makine bölümlerimiz hepsi tamamlandı. Sınıfların iç tadilatları da yapıldı. Sayın belediye başkan vekilimize çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu güzelleştirdi" diye konuştu.

