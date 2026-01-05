Eskişehir’de 'Ben de Yazdım Kendi Romanımı' Projesine İstihdam Odaklı Eğitim

İş Kulübü katılımcılara CV, mülakat ve imaj yönetimi eğitimi verdi

Eskişehir Valiliği organizasyonuyla hayata geçirilen 'Ben de Yazdım Kendi Romanımı' projesi kapsamında, katılımcıların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Proje paydaşlarından İş Kulübü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara profesyonel özgeçmiş (CV) hazırlama, etkili mülakat teknikleri ve iş hayatında imaj yönetimi gibi kritik konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, katılımcıların iş gücü piyasasına hazırlıklı girmeleri ve profesyonel kimliklerini geliştirmeleri hedeflendi. Program süresince teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı yöntemlerin de paylaşıldığı, katılımcıların kişisel gelişim süreçlerine katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi.

