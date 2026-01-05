DOLAR
Eskişehir’de 'Ben de Yazdım Kendi Romanımı' Projesine İstihdam Odaklı Eğitim

Eskişehir Valiliği'nin 'Ben de Yazdım Kendi Romanımı' projesinde İş Kulübü tarafından CV hazırlama, mülakat teknikleri ve imaj yönetimi eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:12
İş Kulübü katılımcılara CV, mülakat ve imaj yönetimi eğitimi verdi

Eskişehir Valiliği organizasyonuyla hayata geçirilen 'Ben de Yazdım Kendi Romanımı' projesi kapsamında, katılımcıların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Proje paydaşlarından İş Kulübü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara profesyonel özgeçmiş (CV) hazırlama, etkili mülakat teknikleri ve iş hayatında imaj yönetimi gibi kritik konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, katılımcıların iş gücü piyasasına hazırlıklı girmeleri ve profesyonel kimliklerini geliştirmeleri hedeflendi. Program süresince teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı yöntemlerin de paylaşıldığı, katılımcıların kişisel gelişim süreçlerine katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

