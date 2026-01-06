Asım Kocabıyık Anma Etkinlikleri: Eğitim, Panel ve Seminerler

Asım Kocabıyık anma etkinlikleriyle yad edildi

Eğitime verdiği katkılarla hafızalara kazınan iş adamı Asım Kocabıyık, vefatının 13. yıl dönümünde düzenlenen programlarla saygı ve minnetle anıldı. Etkinlikler, katılımcıların kısa konuşmaları, belgesel gösterimi, paneller ve seminerlerle iki gün boyunca devam etti.

Anma ve belgesel gösterimi

Programın sonunda, Asım Kocabıyık’ın yaşamını konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Mütevazı kişiliği ve "Memlekete gönül borcum var, hayatım boyunca bu borcu ödemek için çalıştım" sözleriyle tanınan Kocabıyık anısına hazırlanan belgesel izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Panel: İş Dünyasında Kariyer

Program sonrası, Serdar Özkaleli moderatörlüğünde "İş Dünyasında Kariyer" konulu bir panel yapıldı. Panele konuşmacı olarak Borçelik Yönetim Sistemleri Direktörü Serkan Ürkmez, Borçelik İnsan Kaynakları Müdürü Emel Mutlu ve Borçelik Bilgi Teknolojileri Müdürü Aslı Koca katıldı. Panel, özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Anma törenleri kapsamında ayrıca MYO mezunları buluşma programı düzenlendi. Aynı günün akşamında Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Tiyatro Topluluğu "İstemeseler Bari" adlı oyunu sahneledi.

Seminerler: Siber Güvenlik ve E-Ticaret

Etkinliklerin ikinci gününde, Siber Güvenlik Uzmanı Harun Şeker ile Avukat Arabulucu Umut Emre Yağlıdere katılımıyla "Siber Güvenlik" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Dış Ticaret Programı öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen seminerde "E-Ticaret ve Dijital Pazarlama" ve "Tekstil Sektöründe E-Ticaret" konuları ele alındı. Bu oturumlarda Comio Dijital Pazarlama A.Ş. E-Ticaret Proje Yöneticisi Gökhan Özdoğan ve Tarrzz Tekstil Kurucusu Serkan Işık öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kapanış: Yerli Üretim, İhracat ve İstihdam

Etkinlikler, UNMAK Şirketler Grubu Kurucusu Nizamettin Coşkunun konuk olduğu ve Makine Programı öğrencilerine yönelik "Yerli Üretim, İhracat ve İstihdam" başlıklı seminerle son buldu.

Programa katılanlar, Asım Kocabıyık anısına düzenlenen etkinliklerin eğitime ve gençlere yönelik katkılarını vurgulayarak, organizasyonun zengin içerik ve geniş katılımla gerçekleştiğini belirtti.

