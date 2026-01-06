Şahinkaya Bursluluk Sınavı 10 Ocak 2026: %100'e Kadar Burs İmkanı

Şahinkaya Eğitim Kurumları, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi için geleneksel bursluluk sınavını 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirecek. Sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, belirlenen kontenjanlar ve aldıkları puanlara göre %100'e kadar eğitim bursu kazanma hakkı elde edecek.

Sınav Detayları

Sınav, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim görecek öğrencilere yönelik olup, Bursada eğitim gören tüm öğrencilere açıktır. İmtihan, kurumun Özlüce'de bulunan iki ayrı kampüsünde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitimin En Mükemmeli için ilk adım

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Şahinkaya Eğitim Kurumları, eğitimde mükemmeliyeti ilke edinmiş; her öğrencisinin potansiyelini en üst seviyede ortaya çıkarma hedefiyle hareket eden bir kurumdur. Öğretmen anne ve babanın çocukları olarak bursluluk sınavına ayrı bir önem veriyoruz. Bursluluk sınavımız, yalnızca bir akademik değerlendirme değil; aynı zamanda Şahinkaya ile tanışmak isteyen öğrenciler için samimi bir ilk adımdır. ‘Şahinkaya, senede bir gün herkese açık!’ diyerek çıktığımız bu yolda, her yıl LGS ve YKS’de üstün başarılar elde eden öğrencilerin yetiştiği Şahinkaya’nın kapıları, bu sınavla tüm öğrencilere aralanıyor.

Başvuru ve İletişim

Her yıl rekor katılımlarla gerçekleşen Şahinkaya Bursluluk Sınavına başvurular, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Sınav süreci ve kampüs ziyaretleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, okulun sahinkaya.net adresindeki iletişim bölümünden randevu talep edebilir.

