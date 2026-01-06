Hakkâri'de Kolluk Kuvvetlerine Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi

Hakkâri Valisi Ali Çelik'in katılımıyla jandarma ve emniyete yönelik 'Kamuda Etkili İletişim Becerileri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' semineri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:27
Hakkâri Valisi Ali Çelik ile jandarma ve emniyet teşkilatına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programında Kamuda Etkili İletişim Becerileri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü konulu konferans gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Konferansı veren Prof. Dr. Şahin Karasar kamu görevinde etkili iletişimin önemi, stresle başa çıkma yöntemleri ve öfke kontrolünün görev esnasındaki belirleyici rolü üzerinde durdu. Katılımcılara uygulamalı öneriler ve iletişim teknikleri aktarıldı.

Vali Çelik'in vurguları

Vali Çelik, üniformanın devleti temsil eden güçlü bir sembol olduğuna dikkat çekerek kolluk personelinin görevini bireysel kimliklerinin ötesinde bir devlet sorumluluğu bilinciyle yerine getirdiğini belirtti.

Üniformayı giydiğimiz andan itibaren bireysel kimliğimizin ötesine geçer, devleti temsil eden bir sorumluluğu üstleniriz. Bu görev fedakârlık, disiplin ve profesyonellik ister. Kolluk kuvvetlerinin en büyük gücü silahı değil; iletişim dili, davranışı ve temsil kabiliyetidir. Bu bir iş değil, bir görev ve onur mesleğidir

Kapanış

Programın sonunda Vali Çelik, Prof. Dr. Şahin Karasar'a sunumu ve katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

