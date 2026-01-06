Sarıgöl'de Eğitim Denetimi: Cezmi Yıldırak Çanakçı Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Çanakçı Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle buluşup eğitim-öğretim süreçlerini ve sorunları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:12
Sarıgöl'de Eğitim Denetimi: Çanakçı Ortaokulu Ziyareti

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Çanakçı Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi ve eğitim-öğretimde yaşanan sorunları yerinde inceledi.

Ziyaretin Amacı ve Görüşmeler

Yıldırak, okullardaki eğitim-öğretim süreçlerini yerinde incelemek ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürüttükleri okul ziyaretleri kapsamında Çanakçı Ortaokulu'na gitti. Ziyarette okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelinerek okulun eğitim-öğretim durumu, öğrencilerin akademik gelişimi ve okul bazında yaşanan sorunlar ele alındı.

Toplantı ve Sınıf Ziyaretleri

Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Yıldırak, 'Okul idaresi ve değerli öğretmenlerimizle bir araya gelerek eğitim-öğretim süreçleri, öğrencilerimizin gelişimi ve yapılabilecek çalışmalar üzerine oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri ve katkıları için okul yönetimine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.' dedi.

Toplantının ardından sınıfları da ziyaret eden Yıldırak, dersleri dinledi, öğrencilerle sohbet etti ve onların talep ile sorunlarını dinledi. Yıldırak, eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sahada süreceğini vurguladı.

