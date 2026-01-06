SAÜ Hekim Adayları SASKİ Tesislerinde Su ve Atıksu Yönetimini İnceledi

SAÜ Öğrencileri SASKİ Tesislerinde Su ve Atıksu Yönetimini İnceledi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, halk sağlığı stajları kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesindeki tesisleri ziyaret etti. Gezide öğrenciler, içme suyunun arıtılma evrelerini ve atık suların geri kazanım süreçlerini yerinde gözlemledi.

Karaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ziyareti

Teknik gezi, Karaman İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile başladı. Öğrenciler, evsel atık suların çevreye zarar vermeden geçirilmesi için uygulanan fiziksel ve biyolojik aşamaları izleyerek arıtma süreçlerinin teknik detayları hakkında bilgilendirildi. Ziyaret sırasında çevre sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar ve operasyonel yöntemler anlatıldı.

Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde uygulamalı eğitim

Gezinin ikinci durağında kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Hızırilyas İçme suyu Arıtma Tesisi ziyaret edildi. Uzman personel, ham suyun havalandırma, filtreleme ve dezenfeksiyon aşamalarından geçerek musluklara ulaşma serüvenini adım adım anlattı ve öğrencilere saha uygulamalarına dair açıklamalar yaptı.

