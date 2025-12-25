YÖK 2025 Raporu: MSKÜ 4 Alanda İlk 20'de

YÖK 2025 Raporunda MSKÜ dört alanda öne çıktı

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025", Türkiye'deki 201 üniversitenin 67 farklı gösterge ile değerlendirildiğini ortaya koydu. Raporda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), dört ayrı kategoride ilk 20'ye girerek dikkat çekti.

Genel değerlendirme ve öne çıkan alanlar

MSKÜ, raporda Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma ve Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk alanlarında elde ettiği verilerle Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı.

Aktif öğrenci toplulukları: Kampüste canlı bir ekosistem

MSKÜ, öğrencilerin sosyal gelişimine verdiği önemi raporda somut verilerle gösterdi. 218 öğrenci topluluğu ile üniversite, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 7. sırada yer aldı. Sanat, spor, bilim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren bu topluluklar, kampüsün dinamik yapısını vurguluyor.

Bilimsel araştırmaların desteklenmesi

Araştırma kültürünü destekleyen MSKÜ, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) kapsamında sağlanan desteklerde de üst sıralarda yer aldı. Rapora göre üniversite, toplam 330 BİDEB desteği (burs ve proje) ile Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı.

Uluslararasılaşma: Akademik hareketlilik

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda MSKÜ, akademik kadrosunun yurt dışı deneyimini artırmada başarılı oldu. Değişim Programları Kapsamında Giden Öğretim Elemanı Sayısı göstergesinde üniversite 15. sırada yer aldı ve bu sayede evrensel bilim standartlarının kampüse taşınması destekleniyor.

Engelsiz kampüs ve erişilebilirlik

MSKÜ, "Engelsiz Üniversite" vizyonunu raporda da yansıttı. Erişilebilirlik Envanteri Sayısında 200'ün üzerinde envanter kaydı ile üniversite, Türkiye’nin en iyi uygulamalarını sergileyen kurumlar arasında 11. sırada yer aldı.

YÖK’ün 2025 raporu, MSKÜ'nün eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarındaki güçlü performansını belgeleyerek üniversitenin ülke genelindeki konumunu güçlendirdi.

