Eskişehir'de Mantar Yetiştiriciliği Kursu Başladı — 25 Kursiyer Eğitime Katıldı

Eskişehir'de mantar yetiştiriciliği kursu başladı

Kurs detayları ve katılım

Eskişehir'de başlatılan mantar yetiştiriciliği kursu ile 25 kursiyer eğitime alındı. Kurs, Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği ve Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle hayata geçirildi.

Dernek binasında akşam saatlerinde düzenlenen kursa toplam 25 kursiyer katılım sağladı. Kursun dönem sonunda katılımcılara sertifika verilerek tamamlanacağı belirtildi.

Açıklama

Dernek Başkanı Davut Mülayim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Amacımız, kursiyerlerimizi mantar yetiştiriciliği konusunda bilgilendirmektir. Topluma yararlı kurslarımız bundan sonrada devam edecektir'.

