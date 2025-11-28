Eskişehir'de 'Yunusa Yolculuk Projesi' İlgi Gördü

Eskişehir'de düzenlenen 'Yunusa Yolculuk Projesi' etkinliğinde Prof. Dr. Hilmi Özden, Yunus Emre'nin düşünsel dünyasını ve 'kendini bil' anlayışını anlattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:30
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yunusa Yolculuk Projesi' kapsamında düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve eğitimciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Program ve Konuşma

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen "Kendini Bilmek ve Yunus Emre’nin Düşünsel Dünyası" başlıklı etkinlikte katılımcılarla bir araya geldi.

Prof. Dr. Özden konuşmasında Yunus Emre’nin insanı merkeze alan yaklaşımını, hoşgörü temelli dünya görüşünü ve Anadolu irfanındaki birleştirici rolünü detaylı şekilde ele aldı. Konuşmasında kendini bilmenin bireysel gelişim, etik duruş ve toplumsal barış açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Etkinlikte ayrıca Yunus Emre'nin yüzyıllar önce dile getirdiği evrensel mesajların günümüzde de yol gösterici olduğu ifade edildi.

Ödül ve Kapanış

Programın sonunda Prof. Dr. Hilmi Özden'e, çalışmaya katkıları nedeniyle bir teşekkür belgesi takdim edildi.

