Fatih Erdoğan'dan Nene Hatun Anaokulu'nda süt ve simit ikramı

Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Nene Hatun Anaokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğinde öğrencilere süt ve simit dağıttı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:10
Nene Hatun Anaokulu'nda miniklerle buluşma

Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Nene Hatun Anaokulu'nda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğine katıldı.

Etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlandı. Erdoğan, minik öğrencilerle bir araya gelerek hazırlanan programı izledi ve öğrencilere süt ve simit dağıttı.

Renkli görüntülere sahne olan programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi; Erdoğan etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilendi.

Erdoğan, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın çocuklarımızın tutum ve yatırım hakkında bilinçlenmesi ve öğrenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

