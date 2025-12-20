Fatih Erdoğan'dan Nene Hatun Anaokulu'nda süt ve simit ikramı

Nene Hatun Anaokulu'nda miniklerle buluşma

Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Nene Hatun Anaokulu'nda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğine katıldı.

Etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlandı. Erdoğan, minik öğrencilerle bir araya gelerek hazırlanan programı izledi ve öğrencilere süt ve simit dağıttı.

Renkli görüntülere sahne olan programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi; Erdoğan etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilendi.

Erdoğan, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın çocuklarımızın tutum ve yatırım hakkında bilinçlenmesi ve öğrenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ FATİH ERDOĞAN, NENE HATUN ANAOKULU’NDA DÜZENLENEN TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE MİNİK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.