Fatma Şahin GİBTÜ Gençlik Buluşmalarında: "Öğrenci Dostu Şehir" Vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GİBTÜ Gençlik Buluşmaları'nda öğrencilerle buluşarak belediyenin gençlere yönelik projelerini ve 'üniversite dostu şehir' çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:59
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen GİBTÜ Gençlik Buluşmaları, öğrencilerin fikir üretme, paylaşım ve etkileşim ortamlarını güçlendirmeyi amaçladı. Program kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek belediyenin gençlere yönelik projelerini ve yürütülen çalışmaları anlattı.

Program ve katılımcıların görüşleri

Etkinlikte öğrenciler, üniversite kültürünün gelişimine katkı sunacak görüş ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Başkan Fatma Şahin, gençlerin sorularını yanıtlayarak belediyenin gençlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi ve öğrencilerle interaktif bir diyalog yürütüldü.

Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir'in değerlendirmesi

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, programa katılan Başkan Fatma Şahin'in "üniversite dostu şehir, öğrenci dostu şehir" çalışması kapsamında önemli adımlar attığını belirtti ve şunları söyledi: "Fatma Şahin, Gaziantep’in değil aslında tüm Türkiye’nin öncü isimlerinden, marka isimlerinden birisi. Bakanımız mühendis kökenli ve mühendisliğin temel ve teknik bakışı ile bakanlık ve belediye başkanlığının tecrübesini birleştirerek çok büyük projelere imza atan bir isim. En önemlisi belki bir süredir başlattığı şu anda duymadığınız ama çok hummalı bir çalışmaya öncülük etti. Bu da üniversite dostu şehir, öğrenci dostu şehir çalışması. Bununla ilgili temalarca bizi toplantılar yaptı. Tamamen öncülüğünü kendisi yürütüyor ve bu şehirlere artık ulaşımdan, varılmayan sosyal etkinliklere ve güvenli şehir oluşuna varıncaya kadar tüm bu süreçlerle ilgili kapsamlı bir faaliyet yürütüyor, bütün kurumlardan, hepimizden destek alarak. Dolayısıyla zannediyorum artık çok hissedilir bir şekilde, fark edilebilir bir şekilde Türkiye’de bu şehir bundan sonra öğrenci dostu şehir ve üniversite dostu şehir algısı çok daha yükselmiş bir şekilde görülmüş olacak. Bu da bizi sevindiren bir durum. Bu bir algı çalışması falan değil, gerçek tamamen çünkü bakanımızın desteğini her ne zaman arzu edersek yanımızda buluyoruz. Bu da bizi ciddi anlamda rahatlatıyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. Şehir Hastanesi sorunu daha doğrusu Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin staj yapmalarına imkan sağlayacak hastanenin olmaması en büyük sorunumuzdu, en zayıf halkamızdı. Ama Şehir Hastanesi ile bu sorunun giderilmesinde de yine öncü isim oldu ve çok büyük katkıları oldu".

Başkan Fatma Şahin'in mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in üniversite dostu ve öğrenci dostu bir şehir olması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Şahin, gençleri yetiştirmenin en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Siz bizim için niye önemlisiniz? Yeni bir dünya kuruluyor sevgili gençler. Bu yeni dünyada ne doğalgazın, ne kadar altının var, ne kadar yetişmiş insan gücün var. Ne kadar beşeri sermayen var. Ne kadar insan var dönemindeyiz. İnsan meselesinin tanımlaması çok önemli. Sizleri bu ufukta yetiştirip geleceğe iyi bir belediye başkanı, iyi bir rektör, iyi bir yönetici olarak yetiştirmek en büyük mesuliyetimiz. Siz elimizdeki cevherimiz, altınımız, bizim en değerli hazinemizsiniz".

GİBTÜ Gençlik Buluşmaları, öğrencilerin kent yönetimi ve üniversite-şehir ilişkileri üzerine doğrudan katkı sunabildiği bir platform olarak öne çıktı. Etkinlik, belediye ve üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımlara işaret etti.

