Gazi İlkokulu Erasmus+ ile Lizbon'da Çevre Odaklı Eğitim Köprüsü

Gazi İlkokulu, Erasmus Okul Eğitimi Konsorsiyumu 2024 kapsamında Colegio Valsassina ile işbirliği yaparak Lizbon'da çevre ve iklim eğitimi uygulamalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:12
Gazi İlkokulu Erasmus+ ile Lizbon'da Çevre Odaklı Eğitim Köprüsü

Gazi İlkokulu Erasmus+ ile Lizbon'da Çevre Odaklı Eğitim Köprüsü

Gazi İlkokulu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus Okul Eğitimi Konsorsiyumu Personel Hareketliliği 2024 kapsamında uluslararası bir başarıya imza attı. Okul, çevre odaklı eğitim uygulamalarını paylaşmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbonda bir ortaklık kurdu.

Eğitimsel İş Birliği ve Gözlemler

Proje kapsamında Gazi İlkokulu, Lizbon'daki köklü aile okulu Colegio Valsassina ile ortaklık kurdu ve ECO School yaklaşımı çerçevesinde işbaşı gözlem faaliyetleri yürütüldü. Çalışmalar Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele teması altında gerçekleştirildi.

Beş öğretmenin katılımıyla yapılan hareketlilikte sürdürülebilirlik, çevre eğitimi, okul temelli ekolojik uygulamalar ve iklim dostu eğitim yaklaşımları yerinde incelendi. Elde edilen kazanımların yalnızca Gazi İlkokulu'nda değil, Bursa'daki diğer çevre okullarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kültürel Paylaşımlar

Hareketlilik süresince Bursa'nın zengin kültürü de Portekiz'e taşındı. İpek şalların tarihî önemini anlatan tanıtım kartları hazırlanırken, veliler tarafından kök boyalarla boyanan eşarplar ve dantelli iğne oyaları, anlamlarını içeren mektuplarla birlikte misafir okula takdim edildi. Ayrıca Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa ile kentin simgelerinden zeytinyağı ve kestane şekeri özgün yönleriyle tanıtıldı.

Materyaller, Yaygınlaştırma ve Teşekkür

Akademik ve kültürel paylaşımların yanı sıra, Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Ormanda Çocuk Olmak" etkinlik kitabı ile hikâye kitapları ortak okula hediye edildi. Bu çalışmalar, okulun doğa temelli öğrenme anlayışını ve eğitim vizyonunu uluslararası platformda görünür kıldı.

Gazi İlkokulu öğretmenleri, Portekiz'de edinilen tecrübelerin Bursa'daki öğretmenlerle paylaşılacağını ve daha çevreci, sürdürülebilir eğitim ortamları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Projeye destek veren Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Ar-Ge Birimi'ne teşekkür edildi.

BURSA’DA EĞİTİM ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ NİTELİKLİ PROJELERLE DİKKAT ÇEKEN GAZİ İLKOKULU, BURSA İL MİLLİ...

BURSA’DA EĞİTİM ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ NİTELİKLİ PROJELERLE DİKKAT ÇEKEN GAZİ İLKOKULU, BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ERASMUS OKUL EĞİTİMİ KONSORSİYUMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİ 2024 YILI GRUBUNDA YER ALARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

BURSA’DA EĞİTİM ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ NİTELİKLİ PROJELERLE DİKKAT ÇEKEN GAZİ İLKOKULU, BURSA İL MİLLİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asım Kocabıyık Anma Etkinlikleri: Eğitim, Panel ve Seminerler
2
Düzce'de Kadınlar Yangın Tüpüyle Müdahale Eğitimi Aldı
3
Hasan Kürlü Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Atandı
4
Gazi İlkokulu Erasmus+ ile Lizbon'da Çevre Odaklı Eğitim Köprüsü
5
Yunusemre HEM'den Basına Teşekkür: Çalışan Gazeteciler Günü'nde Samimi Buluşma
6
Yeşilyurt Belediyesi'nden bin 135 TYT-AYT kaynak kitap desteği
7
Tavşanlı Handegül Anaokulu: "Güvenli Yolculuk" Projesi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları