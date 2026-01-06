Gazi İlkokulu Erasmus+ ile Lizbon'da Çevre Odaklı Eğitim Köprüsü

Gazi İlkokulu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus Okul Eğitimi Konsorsiyumu Personel Hareketliliği 2024 kapsamında uluslararası bir başarıya imza attı. Okul, çevre odaklı eğitim uygulamalarını paylaşmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbonda bir ortaklık kurdu.

Eğitimsel İş Birliği ve Gözlemler

Proje kapsamında Gazi İlkokulu, Lizbon'daki köklü aile okulu Colegio Valsassina ile ortaklık kurdu ve ECO School yaklaşımı çerçevesinde işbaşı gözlem faaliyetleri yürütüldü. Çalışmalar Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele teması altında gerçekleştirildi.

Beş öğretmenin katılımıyla yapılan hareketlilikte sürdürülebilirlik, çevre eğitimi, okul temelli ekolojik uygulamalar ve iklim dostu eğitim yaklaşımları yerinde incelendi. Elde edilen kazanımların yalnızca Gazi İlkokulu'nda değil, Bursa'daki diğer çevre okullarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kültürel Paylaşımlar

Hareketlilik süresince Bursa'nın zengin kültürü de Portekiz'e taşındı. İpek şalların tarihî önemini anlatan tanıtım kartları hazırlanırken, veliler tarafından kök boyalarla boyanan eşarplar ve dantelli iğne oyaları, anlamlarını içeren mektuplarla birlikte misafir okula takdim edildi. Ayrıca Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa ile kentin simgelerinden zeytinyağı ve kestane şekeri özgün yönleriyle tanıtıldı.

Materyaller, Yaygınlaştırma ve Teşekkür

Akademik ve kültürel paylaşımların yanı sıra, Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Ormanda Çocuk Olmak" etkinlik kitabı ile hikâye kitapları ortak okula hediye edildi. Bu çalışmalar, okulun doğa temelli öğrenme anlayışını ve eğitim vizyonunu uluslararası platformda görünür kıldı.

Gazi İlkokulu öğretmenleri, Portekiz'de edinilen tecrübelerin Bursa'daki öğretmenlerle paylaşılacağını ve daha çevreci, sürdürülebilir eğitim ortamları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Projeye destek veren Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Ar-Ge Birimi'ne teşekkür edildi.

