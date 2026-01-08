Karlıova'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi — Yoğun Kar Yağışı

Karlıova'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle önlem alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Alınan karar, olası buzlanma ve ulaşım risklerine karşı hem öğrencileri hem de kamu çalışanlarını korumaya yönelik bir tedbir olarak uygulanacak.

