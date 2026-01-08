Malatya'da Eğitime 1 Gün Ara: Vali Seddar Yavuz Duyurdu

Malatya’da beklenen yoğun kar nedeniyle 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi; belirli personel grupları idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 23:41
Malatya'da Eğitime 1 Gün Ara: Vali Seddar Yavuz Duyurdu

Malatya'da eğitime 1 gün ara

Malatya’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Karar, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

Vali Yavuz açıklamasında, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İdari izinler ve istisnalar

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de idari izinli olacağı bildirildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

MALATYA’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

MALATYA’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

