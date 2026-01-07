KAYMEK Yarıyıl Tatil Akademisi kayıtları sürüyor — Kayseri'de ücretsiz etkinlikler

KAYMEK Yarıyıl Tatil Akademisi kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinde çocuk ve gençlere yönelik düzenleyeceği Yarıyıl Tatil Akademisi için kayıtların başladığını duyurdu. Akademi, öğrencilerin tatil dönemlerini verimli ve eğlenceli geçirmelerine katkı sağlayacak programlar sunuyor.

Etkinlik takvimi ve yaş grupları

Akademide yer alacak başlıca etkinlikler ve tarihler şöyle:

Çocuk Oyun Etkinlikleri — 6-12 yaş arası çocuklar için, 20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anlayarak Hızlı Okuma kursu — 10 yaş ve üzeri gençlere yönelik olarak 19-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

Çini: Çamur Tornası ile Obje Yapımı ve Çini Workshop etkinlikleri 20-22 Ocak tarihlerinde, Anne Çocuk Mutfakta etkinliği 22 Ocak ve Baba Çocuk Mutfakta etkinliği ise 24 Ocak tarihinde düzenlenecek.

Kayıt ve katılım bilgileri

Tüm etkinlikler ücretsiz olup kayıt yaptırmak isteyenler başvurularını www.kaymekonline.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih 10 Ocak olarak belirlendi.

KAYMEK, eğitim dönemlerindeki ücretsiz kurs ve atölye deneyimini tatil dönemine taşıyarak her yaş grubundan öğrenciye yönelik eğitici ve eğlendirici programlar sunmaya devam ediyor. Yerler sınırlı olduğundan ilgilenen velilerin zamanında kayıt yaptırmaları öneriliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ 19 OCAK’TA BAŞLAYACAK YARIYIL TATİLİ İÇİN ÇOCUKLARA YÖNELİK OLARAK DÜZENLEYECEĞİ YARIYIL TATİL AKADEMİSİ İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR.