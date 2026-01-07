KAYMEK Yarıyıl Tatil Akademisi kayıtları sürüyor — Kayseri'de ücretsiz etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in ücretsiz Yarıyıl Tatil Akademisi kayıtları başladı; atölye ve kurslar 19-31 Ocak arasında, son başvuru 10 Ocak.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:09
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinde çocuk ve gençlere yönelik düzenleyeceği Yarıyıl Tatil Akademisi için kayıtların başladığını duyurdu. Akademi, öğrencilerin tatil dönemlerini verimli ve eğlenceli geçirmelerine katkı sağlayacak programlar sunuyor.

Etkinlik takvimi ve yaş grupları

Akademide yer alacak başlıca etkinlikler ve tarihler şöyle:

Çocuk Oyun Etkinlikleri6-12 yaş arası çocuklar için, 20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anlayarak Hızlı Okuma kursu — 10 yaş ve üzeri gençlere yönelik olarak 19-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

Çini: Çamur Tornası ile Obje Yapımı ve Çini Workshop etkinlikleri 20-22 Ocak tarihlerinde, Anne Çocuk Mutfakta etkinliği 22 Ocak ve Baba Çocuk Mutfakta etkinliği ise 24 Ocak tarihinde düzenlenecek.

Kayıt ve katılım bilgileri

Tüm etkinlikler ücretsiz olup kayıt yaptırmak isteyenler başvurularını www.kaymekonline.com adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih 10 Ocak olarak belirlendi.

KAYMEK, eğitim dönemlerindeki ücretsiz kurs ve atölye deneyimini tatil dönemine taşıyarak her yaş grubundan öğrenciye yönelik eğitici ve eğlendirici programlar sunmaya devam ediyor. Yerler sınırlı olduğundan ilgilenen velilerin zamanında kayıt yaptırmaları öneriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

