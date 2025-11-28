Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı Samsun'da: Doğa, Atölye ve Aile İletişimi

Samsun'da düzenlenen Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı, Atakum Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulunda anne-kızları doğa temelli atölyelerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:36
Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı Samsun'da: Doğa, Atölye ve Aile İletişimi

Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı Samsun'da

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı", Atakum Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Atakum’daki resmi liselerde okuyan kız öğrenciler ile annelerini bir araya getirerek hem aile içi iletişimi güçlendirmeyi hem de doğa temelli öğrenme deneyimi sağlamayı amaçladı.

Program ve Katılım

Programa katılan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, anne ve öğrencilerle sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kamp, katılımcılara hem uygulamalı eğitim hem de birlikte üretme fırsatı sundu.

Atölye Çalışmaları

Kamp boyunca anne-kız ekipleri farklı atölye çalışmaları yaptı. Sanat atölyesinde boncuk anahtarlık tasarımı, ahşap atölyesinde ise ahşap biblo üretimi gerçekleştirildi. Mutfak atölyesinde alanında uzman bir şefin rehberliğinde keşkek ve geleneksel ot kavurması hazırlanarak öğle yemeği anne-kız ekipleri tarafından oluşturuldu. Bu çalışmalar, katılımcıların el becerilerini geliştirmesine ve bölgenin yöresel lezzetlerini tanımasına katkı sağladı.

Doğa Eğitimi ve Farkındalık

Etkinliğin doğa eğitimi bölümünde düzenlenen doğa yürüyüşünde yön bulma teknikleri anlatıldı. Öğrencilere çevre farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalar sunularak doğayla iç içe öğrenme deneyimleri desteklendi.

Hedef ve Değerlendirme

Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı, 2025 Aile Yılı kapsamında aile-çocuk iletişimini güçlendirmeyi, öğrencilerin doğayla iç içe öğrenme deneyimleri kazanmasını sağlamayı ve toplumsal katılımı artırmayı hedefleyen örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.

ATAKUM’DAKİ RESMİ LİSELERDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLER İLE ANNELERİNİ BİR ARAYA GETİREN KAMP, DOĞA...

ATAKUM’DAKİ RESMİ LİSELERDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLER İLE ANNELERİNİ BİR ARAYA GETİREN KAMP, DOĞA TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE AİLE İÇİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN ETKİNLİKLERLE DİKKAT ÇEKTİ.

ATAKUM’DAKİ RESMİ LİSELERDE OKUYAN KIZ ÖĞRENCİLER İLE ANNELERİNİ BİR ARAYA GETİREN KAMP, DOĞA...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta 'Gençlik ve Sorumluluk Bilinci' Konferansı
2
Bingöl'de Dezavantajlılara Yangın ve Afet Farkındalık Eğitimi
3
TOGÜ, UGTAS-2025 ile Türk Dünyası Gençliğini Tarımda Buluşturdu
4
Muratlı'da Liselilere Akran Zorbalığı Semineri
5
Dalaman’da Müftülük Personeline Eğitim Semineri: Aile İçi Şiddet ve Evliliğin Önemi
6
Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı Samsun'da: Doğa, Atölye ve Aile İletişimi
7
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?