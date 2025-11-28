Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı Samsun'da: Doğa, Atölye ve Aile İletişimi

Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı Samsun'da

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı", Atakum Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Atakum’daki resmi liselerde okuyan kız öğrenciler ile annelerini bir araya getirerek hem aile içi iletişimi güçlendirmeyi hem de doğa temelli öğrenme deneyimi sağlamayı amaçladı.

Program ve Katılım

Programa katılan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, anne ve öğrencilerle sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kamp, katılımcılara hem uygulamalı eğitim hem de birlikte üretme fırsatı sundu.

Atölye Çalışmaları

Kamp boyunca anne-kız ekipleri farklı atölye çalışmaları yaptı. Sanat atölyesinde boncuk anahtarlık tasarımı, ahşap atölyesinde ise ahşap biblo üretimi gerçekleştirildi. Mutfak atölyesinde alanında uzman bir şefin rehberliğinde keşkek ve geleneksel ot kavurması hazırlanarak öğle yemeği anne-kız ekipleri tarafından oluşturuldu. Bu çalışmalar, katılımcıların el becerilerini geliştirmesine ve bölgenin yöresel lezzetlerini tanımasına katkı sağladı.

Doğa Eğitimi ve Farkındalık

Etkinliğin doğa eğitimi bölümünde düzenlenen doğa yürüyüşünde yön bulma teknikleri anlatıldı. Öğrencilere çevre farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalar sunularak doğayla iç içe öğrenme deneyimleri desteklendi.

Hedef ve Değerlendirme

Genç AR-GE Anne-Kız Keşif Kampı, 2025 Aile Yılı kapsamında aile-çocuk iletişimini güçlendirmeyi, öğrencilerin doğayla iç içe öğrenme deneyimleri kazanmasını sağlamayı ve toplumsal katılımı artırmayı hedefleyen örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.

